Erol Bulut, Jose Mourinho'yu geçti
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği dünya yıldızı Jose Mourinho, bekleneni veremedi. Şimdiye kadar maç başına puan ortalaması 1,96'da kalan Mourinho, Ali Koç dönemi teknik direktörlerinden Erol Bulut'a bile geçildi. Mourinho, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus gibi isimlerin de gerisinde kaldı.
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirdi. Ancak Portekizli dünya yıldızı isim bekleneni veremedi.
EROL BULUT'A BİLE GEÇİLDİ
Şimdiye kadar maç başına puan ortalaması 1,96'da kalan Mourinho, Ali Koç dönemi teknik direktörlerinden Erol Bulut'a bile geçildi. Mourinho, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus gibi isimlerin de gerisinde kaldı.
İşte o tablo;