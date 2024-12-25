Erol Bulut, Jose Mourinho'yu geçti

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirdi. Ancak Portekizli dünya yıldızı isim bekleneni veremedi.

EROL BULUT'A BİLE GEÇİLDİ

Şimdiye kadar maç başına puan ortalaması 1,96'da kalan Mourinho, Ali Koç dönemi teknik direktörlerinden Erol Bulut'a bile geçildi. Mourinho, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus gibi isimlerin de gerisinde kaldı.

İşte o tablo;