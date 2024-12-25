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Erol Bulut, Jose Mourinho'yu geçti

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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği dünya yıldızı Jose Mourinho, bekleneni veremedi. Şimdiye kadar maç başına puan ortalaması 1,96'da kalan Mourinho, Ali Koç dönemi teknik direktörlerinden Erol Bulut'a bile geçildi. Mourinho, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus gibi isimlerin de gerisinde kaldı.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getirdi. Ancak Portekizli dünya yıldızı isim bekleneni veremedi.

EROL BULUT'A BİLE GEÇİLDİ

Şimdiye kadar maç başına puan ortalaması 1,96'da kalan Mourinho, Ali Koç dönemi teknik direktörlerinden Erol Bulut'a bile geçildi. Mourinho, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus gibi isimlerin de gerisinde kaldı.

İşte o tablo;

Erol Bulut, Jose Mourinho'yu geçti

Erol Bulut, Jose Mourinho'yu geçti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Tazminatını hazırlayın,sezon sonunu göremez gibi..

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