Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızı Lincoln Henrique'ye formayı giydiriyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen Lincoln Henrique'ye talip çıktı.

EROL BULUT'UN TAKIMI TALİP OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Brezilyalı futbolcu ile yakından ilgileniyor. Cardiff City'nin, Lincoln Henrique için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

KARARI İSMAİL KARTAL VERECEK

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın vereceği raporun ardından Lincoln Henrique'nun geleceği netlik kazanacak.