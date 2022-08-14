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Erol Bulut: "Bazı konularda konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum"

- Erol Bulut: "Bazı konularda konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bazı konularda konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum" dedi.

- Erol Bulut : "Bazı konularda konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum"

HATAY - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bazı konularda konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında maçında evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Erol Bulut, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bulut, yeterince gol pozisyonuna girdiklerini ama yakaladıkları pozisyonları tam anlamıyla değerlendiremediklerini bunun da nedeninin konsantrasyon eksikliği olduğunu vurguladı.

Genel anlamda takım adına iyi bir maç olduğunu ifade eden Bulut, "Futbolcularım bu sıcak havada, nemli havada iyi bir performans gösterdiler. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Spor

MKE Ankaragücü Gaziantep FK Erol Bulut Gaziantep Spor Haberler

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