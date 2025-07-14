Erokspor'dan Tugay Kaçar'a 2 Yıl Yeni Sözleşme

Erokspor'dan Tugay Kaçar'a 2 Yıl Yeni Sözleşme
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TFF 1'inci Lig takımlarından Esenler Erokspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Tugay, Erokspor'da kalmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi biten tecrübeli orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam 1'inci Lig ekibi Esenler Erokspor, iç transferde de harekete geçti. 1'inci Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen yeşil-sarılı ekip, 2023-24 sezonunda Eyüpspor ile 1'inci Lig şampiyonluğu yaşayan ve geçtiğimiz takımda forma giyen Tugay Kaçar'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzattı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Erokspor'da kaldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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