Ernest Muçi, Beşiktaş'ta Kasımpaşa'ya Gol Attı

Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, Kasımpaşa fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, Kasımpaşa mücadelesinin 45+3. dakikasında attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Bu sezon tüm gollerini Süper Lig'de kaydeden 23 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor ve Galatasaray filelerini de havalandırmıştı.

Ernest Muçi, Kasımpaşa karşısında 11'de sahaya çıktı ve karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Joao Mario'ya bıraktı. - İSTANBUL