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Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin

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Volkan Demirel-Şenol Güneş gerginliğine ünlü yorumcu Erman Toroğlu da dahil oldu. Şenol Güneş'i sert eleştiren Toroğlu, "Adamın topçusu ölmüş ya! Gol atan topçusu gece ölüyor, adam ertesi gün Türkiye'den ayrılacak, son maçı... Adam cenaze kaldıracak, sen ne anlatıyorsun? Adam değilsin sen... Sen mahkemeye ver beni, alıştın beni mahkemeye vermeye" dedi.

Süper Lig'in ilk devresinin Trabzon spor ve Bodrum adına son maçı, 1-0 ev sahibi Trabzon spor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Ancak karşılaşmaya, maç önünde Bodrum spor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in; Şenol Güneş'in elini sıkmaması damga vurdu.

"ADAM DEĞİLSİN YA ADAM DEĞİLSİN"

Maçın ardından yaşanan bu olaylar hakkında spor yorumcusu Erman Toroğlu ve Tolunay Kafkas dikkat çeken sözler sarf etti. Eski hakem Erman Toroğlu, EKOL TV'de yaptığı açıklamalarda Şenol Güneş'i hedef aldı. Toroğlu, Güneş'e yönelik "Hocam sus be. Sus arkadaş ya sus yani. Konuştukça batıyorsun. Ya adamın topçusu ölmüş ya Gol atan topçusu gece ölüyor ya adam ertesi günü Türkiye'den ayrılacak son maçı adamın futbolcusu ölmüş cenazeyi kaldırıyor sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun arkadaş ya? Adam değilsin ya, adam değilsin. Sen mahkemeye ver beni. Alıştın beni mahkemeye vermeye. Adam değilsin." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

ŞENOL HOCA ERMAN SENİN VE VOLKAN GİBİLERE ADAMLIĞININ ZEKATINI VERSE SİZDE ORTALIKDA KALMAZDINIZ HİÇ BİR İCRAAT INIZ YOK İKİNİZ DE KULİS VS ETKEN İLE CAR CAR ÖTÜYORSUNUZ GÖÇEN BİNALARI İNŞA EDEN MÜTEAHHİTLER İLE DİKKATİ HEP BAŞKA YERLERE ÇEKMEK İÇİN YILLARDIR KONUŞMADAN VE ÜRETEN DÜRÜST FUTBOL ADAMLARINA ÇATIP DURUYORSUNUZ

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Kılıktan kılığa giren Türk futboluna nifak sormaktan başka zerre faydası olmayan zibidi sen mi adamsın. O adam Milli takımı tarihinde Dünya 3.sü yapmış bir efsane. Açıklamasında yanlış anlaşıldığı için de özür dileme ergenliğini göstermiş bir beyefendi. Herkes hata yapabilir, yanlış anlaşılabilir ama senin gibi yıllardır ortalığı karıştırıp kaostan nemalanmamıştır.

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Haber YorumlarıMilliyetci Türk:

Adam değilsin diyene baksana :)

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

şenol adamdır. sen kendine bak adammısın diye

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Adam değil , m a l bjk ile m a l TS , dönüşümlü olarak iş veriyor bu mahlukata..

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Haber YorumlarıSeydo:

Kendisi çok adam da sanki millete sallıyor. Türk futbolunun yüz karası.

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Haber Yorumlarıüzülüyormusunuz:

küpeli entel dantel adam

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Haber Yorumlarıtycoon null:

kafada at kuyruğu, Şenol hocaya adam değilsin diyor, seni kim nasıl ciddiye alsın ki

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Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

Az bile dedin aldığı haram para bunların. Volkan ı dıştan sevmessin. Adam çok zengin 50 metre tekneler ooo ve karısı hatay deprem zadelere yüzbinlerce dolarrr verdiler Sen neyaptın şenolll hep boşşşş laflarrrr. Ayıptır bii sussss. Adam sansınlarrrr. Ama kupun boşşş kiii. Yazıkkkkk

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıEmin emin:

Ya aradan geçmiş bunca zaman yenimi aklına gelmiş bu zaatlarin gidin bı ringe tayson gibi hem para kazanır hemde kozlarinizi paylaşırsınız

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme5
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