Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup ettiği maçta, son anlarda yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu gündem oldu. Kazımcan Karataş'ın elle oynadığı iddia edilen pozisyona VAR'ın müdahale etmemesi tepki çekti. Erman Toroğlu, pozisyona ve VAR yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Toroğlu, pozisyonun tartışmasız penaltı olduğunu savunarak VAR'daki hakemlere yüklendi ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da uyarılarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, son anları nefes kesen maçta Osimhen'in 90+4'te attığı röveşata golüyle Samsunspor'u mağlup etti. Ancak geceye damga vuran an, uzatma dakikalarındaki tartışmalı penaltı pozisyonu oldu. Kazımcan Karataş'ın elle oynadığı iddia edilen pozisyona VAR'ın müdahale etmemesi büyük tepki toplarken, en sert çıkış Erman Toroğlu'ndan geldi.

"KÖR MÜSÜNÜZ? HEM HAKEM KÖR HEM VAR!"

Ekol TV'de değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, pozisyona ve VAR yönetimine ağır sözlerle yüklenerek, "Ayıp ayıp! O kadar futbolcunun ekmeğiyle oynamayın. Yapacaksanız yapın, yapamayacaksanız gidin! Arkadaş, kör müsünüz ya? Hem hakem kör hem VAR kör!" dedi.

"AHLAK YOKSUNLUĞU… YÜZDE YÜZ PENALTI"

Toroğlu, pozisyonun tartışmasız penaltı olduğunu savunarak VAR'daki hakemlere yüklenerek, "Yüzde yüz penaltı. VAR'ın görmemesi ve çağırmaması ahlak yoksunluğu. Hakem de görüyor. Hakemin de sağı solu oynanmış. Ben topçu olsam deliririm" dedi.

"OKAN, GEÇEN HAFTA HAKEME NELER DEDİ…"

Tecrübeli yorumcu, Galatasaray cephesinin geçtiğimiz haftaki hakem eleştirilerine de göndermede bulunarak, "VAR'ın bunu çağırmaması futbolun dışında bir olay. Ya Okan'la Metin, geçen hafta hakeme neler dediler! Hakem kötü değildi ki geçen hafta!" ifadelerini kullandı.

Toroğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da dikkat çeken uyarılarda bulunarak, "Bunu Metin Şentürk görse verirdi. Bu VAR hakemi bir yerlerden emir alır. Bunlar seni koltuğundan edecekler Hacıosmanoğlu. Hakem işleri adamı kayığa bindirir ve götürür. Eğer MHK ve TFF'yi düşürmeye gitmiyorsa ben adam değilim" dedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
