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Erkiletspor'da zorunlu ayrılık

Erkiletspor'da zorunlu ayrılık

Spor Haberleri

Erkiletspor'da 2 yıldır görev yapan Antrenör Mehmet İlhan, özel sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Erkiletspor'da 2 yıldır görev yapan Antrenör Mehmet İlhan, özel sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kayseri amatörün köklü kulüplerinden Erkiletspor'da ayrılık yaşandı. 2 yıldır Erkiletspor'un her kategorisinde görev yapan başarılı ve tecrübeli Antrenör Mehmet İlhan, yeni sezon öncesi görevinden ayrıldığını duyurdu. Mehmet İlhan yaptığı paylaşımda, "2 yıldır Onurla sürdürmekte olduğum Erkiletspor'daki antrenörlük görevim özel sebeplerimden dolayı sonlanmıştır. 2 yıl beraber çalıştığım sevgili hocam, büyüğüm, ustam, Zeki Akparlar'a sevgili ağabeyim kardeşim, hocam, Osman Can Arslan'a her zaman yanımda oldukları için teşekkürü borç bilirim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet İlhan Kayseri Spor Haberler

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