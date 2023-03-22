Erken başladı, erken bıraktı! Bojan Krkic, 32 yaşında emekli oldu
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32 yaşındaki forvet Bojan Krkic, futbolu bıraktı. İspanyol futbolcu yetiştiği Barcelona'nın stadında törende futbolu bıraktığını açıklayacak.
Futbola Barcelona altyapısında başlayan Bojan Krkic, 32 yaşında emeklilik kararı aldı.
Barcelona'nın efsane savunmacısı Gerard Pique, Bojan için Nou Camp'ta etkinlik düzenleneceğini duyurdu.
17 yaşında Barcelona A Milli Takımı'nda oynamaya başlayan Bojan, 19. yaşından önce Barcelona'da Messi ile birlikte en çok gol atan futbolcu olmuştu.
Barcelona sonrası çok sık kulüp değiştiren İspanyol oyuncu kariyeri boyunca İtalya'da Roma ile Milan, Hollanda'da Ajax, İngiltere'de Stoke City, Almanya'da Mainz, İspanya'da Alaves ve Kanada'da Montreal Impact formaları giydi. Krkic, tüm kulüplerinde kendisinden beklenen yıldız futbolcu seviyesine ulaşamadı. Son olarak Japonya ekibi Vissel Kobe'de top koşturmuştu.