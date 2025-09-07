Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda Dördüncü Oldu

Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı, dördüncü oldu.

Gwangju kentindeki organizasyonda makaralı yay kategorisinde takım müsabakaları yapıldı.

Erkekler makaralı yayda Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan milli takım, bronz madalya maçına çıktı.

Üçüncülük müsabakasında Slovenya'ya 233-232 yenilen milliler, organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Dünya Okçuluk Şampiyonası, 12 Eylül'de sona erecek.