Haberler

Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda Dördüncü Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı, bronz madalya maçında Slovenya'ya yenilerek dördüncülük elde etti.

Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı, dördüncü oldu.

Gwangju kentindeki organizasyonda makaralı yay kategorisinde takım müsabakaları yapıldı.

Erkekler makaralı yayda Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan milli takım, bronz madalya maçına çıktı.

Üçüncülük müsabakasında Slovenya'ya 233-232 yenilen milliler, organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Dünya Okçuluk Şampiyonası, 12 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Manifest konserine 'teşhircilik' soruşturması

Tartışma yaratan +18 konser savcılığı harekete geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! İsim verdi

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! Bu kez isim verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.