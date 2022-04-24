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Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi

AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
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Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi

Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi H Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Sivas Kongre Lisesi Spor Kulübüne 80-59 mağlup oldu.

MALATYA (AA) - Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi H Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Sivas Kongre Lisesi Spor Kulübüne 80-59 mağlup oldu.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı başhakem Ersel Büyükkara, birinci yardım hakem Ali Can Yılmaz ve ikinci yardımcı hakem Rabia Tank yönetti.

Müsabakaya iyi başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyreği 18-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iki takımda karşılıklı sayılar üretirken devreye Malatya Büyükşehir Belediyespor 33-32 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte 28-15'lik bir üstünlük yakalayan konuk Sivas Kongre Lisesi Spor Kulübü, müsabakada 60-48 öne geçti.

Son çeyrekte sayı üreten Sivas Kongre Lisesi Spor Kulübü, müsabakayı 80-59 üstün tamamladı.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Malatya, Sivas, Spor, Haberler

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