Erkan Sözeri: Şanlıurfaspor Küllerinden Yeniden Doğacak

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 3-1 kaybettikleri Manisa FK maçının ardından yaptığı açıklamada, herkesin şapkasını önüne koyması gerektiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Şanlıurfaspor, evinde karşılaştığı Manisa FK'ya 3-1 mağlup oldu. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biz vicdan olarak elimizden geleni yaptık, oyuncularım elinden geleni yaptı, mücadele ettiler, savaştılar ama olmadı. İkinci yarı o golleri yemesek belki bu sonuç da olmayacaktı. Geçen sene Şanlıurfaspor nasıl bir alt lige düşüp küllerinden yeniden doğdu, tekrar küllerinden yeniden doğacaktır. Şanlıurfaspor'a bir şey olmaz. Dolayısıyla herkesin şapkasını önüne koyması lazım. Ben de dahil. Söylenecek çok şey var ama gerek yok. Hani duygu yoğunluğunu ister istemez yaşıyorsunuz. İnsanlar size inanıyor. Ben buraya geldiğimde insanların çok inandığını gördüm. Çok büyük bir kesim bana o teveccühü gösterdi. Ben de bunun altından kalkarım diye geldim ama maalesef yapamadık, kalkamadık. Bu da bizim nasibimiz diyelim. Şanlıurfaspor camiasından halkından öncelikle kendi adıma özür diliyorum. Oyuncularım adına özür diliyorum. İnşallah Şanlıurfaspor küllerinden yeniden doğacak. Matematiksel olarak hala şansımız var ama çok azaldı. Bundan sonrasına bakacağız. Tabii ki soyunma odasında oyuncularım da çok üzüldüler. Bazı oyuncuların performansı daha yukarıda olsaydı belki bu maç daha farklı olurdu ama artık bunları da konuşmaya değmez. Tekrar tekrar bu camiadan Şanlıurfa şehrinden özür diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA