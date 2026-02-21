Haberler

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan Kupası'nda şampiyon

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Yunanistan Kupası'nda şampiyon
Güncelleme:
Yunanistan Kupası'nı, finalde Olympiakos'u 79-68 yenen Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos kazandı. Ergin Ataman, Yunan ekibindeki dördüncü kupasını kazandı.

  • Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Olympiakos'u 79-68 mağlup ederek şampiyon oldu.
  • Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı toplamda 22. kez kazandı.
  • Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos'ta 15 sayı atarak maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Basketbolda Yunanistan Kupası'nı, finalde Olympiakos'u 79-68 yenen Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos kazandı.

YUNANİSTAN KUPASI'NDA ŞAMPİYON PANATHINAIKOS

Heraklion Arena'daki maçın ilk periyodu 17-17'lik eşitlikle geçilirken ikinci çeyrekte 28 sayı bulan Panathinaikos soyunma odasına 45-29 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Olympiakos'un farkı kapatmasına izin vermeyen Cedi Osman'ın da formasını giydiği Panathinaikos, final periyoduna 69-51'lik skor avantajıyla girdi. Son periyotta Olympiakos daha etkili oynasa da Panathinaikos, rakibini 79-68 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

YUNAN EKİBİNDEKİ DÖRDÜNCÜ KUPASI

Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise 22. kez müzesine götürdü. Ergin Ataman, Panathinaikos kariyerindeki 4. kupasını kazandı.

EN DEĞERLİ OYUNCU NIGEL HAYES-DAVIS

En değerli oyuncu (MVP) ödülünü ise Panathinaikos'un 15 sayıyla oynayan ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis aldı.

500

