Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında cumartesi günü İsveç ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, bu maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''BU SAÇMA!''

Bu önemli karşılaşmanın öğlen 12:00'de oynanacak olmasına sert tepki gösteren Ataman, "Hoşuma gitmeyen bir şey var. FIBA'nın bize, grubu yenilgisiz bitiren grup lideri takıma karşı saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Yarın saat 12:00 gibi erken bir saatte oynamak zorundayız. Bu saçma! 15 gündür buradayız ve eleme turundaki en önemli maçı, bir eleme maçını saat 12:00'de oynuyoruz." dedi.

''GECE 3'TE BİLE OYNASAK KİMSE ENGELLEYEMEZ''

Sözlerine devam eden Ergin Ataman, "Herkes şunu bilsin, gece 03:00'te oynasak bile madalya hedefimizi kimse engelleyemez!" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA TEK HAYALİM MADALYA"

Madalya almayı hayal ettiğini açıklayan başarılı antrenör, "Şu anda tek hayalim madalya aşamasına yükselmek. Sırbistan maçı bitti ve şimdi sadece yarın İsveç'i yenip çeyrek finale yükselmeye odaklanıyorum." yorumunu yaptı.

"FİNALE YÜKSELMEYE HAZIRIZ''

Sırbistan'a karşı harika bir maç oynandığının altını çizen Ataman, "Takımımızın potansiyelini gördük. Aslında ben bu potansiyeli biliyordum ama oynadığımız tüm maçlarda mükemmel oynadık. Savunmamız mükemmeldi, hücumda topu çok iyi dolaştırdık, her zaman topu paylaştık. Özellikle turnuvanın favorisi Sırbistan'a karşı harika bir maç oynadık. Son 16 maçına ve umarım çeyrek final ve finale yükselmeye hazırız!" sözlerini sarf etti.