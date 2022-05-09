Ergin Ataman: "Bir kez daha Euroleague Kupası'nı Türkiye'ye getirmek istiyoruz" -2

- Ergin Ataman: "Bir kez daha Euroleague Kupası'nı Türkiye'ye getirmek istiyoruz"

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman:

"Galatasaray başkanlığı hayalini nadasa aldım"

İSTANBUL - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleagu'de bir kez daha kupayı alıp Türkiye'ye getirmek istediklerini ifade ederken, daha önce Galatasaray'da başkanlık hayaliyle ilgili planlarını nadasa aldığını söyledi.

Euroleague'de Final-Four'a kalarak 19 Mayıs'ta Sırbistan'ın Belgrad şehrinde yarı final mücadelesinde Olympiakos ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'te Euroleague medya günü gerçekleştirildi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Bir kez daha Final-Four'da olduğumuz için Anadolu Efes olarak heyecanlıyız. Üst üste üçüncü kez Final Four'da Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. İlkinde finalde yenildik, geçen yıl da şampiyon olduk. Bu sezonda zorlu bir lig maratonu sonucunda, daha sonra da zorlu geçen play-off serisi neticesinde bir kez daha Final Four'da oynama hakkı kazandık. Bunlar çok büyük başarılar. Sürdürülebilirlik, istikrar, zirvede olabilmek aynı takım ve ekiple. Şimdi de bu Final Four'a giderken de son şampiyon unvanıyla, öncelikle yarı final maçını geçip finale uzanıp ondan sonra şampiyon olmak istiyoruz. Ciddi rakipler var. Güzel bir Final Four olacağı kesin. Bir tarafta yarı finalde Türk - Yunan derbisi var, iki köklü kulüp. Diğer yarı final serisinde de El Classico'nun Euroleague deki yarı final serisi olacak. Rakipler çok güçlü ama bizde kendimize çok güveniyoruz. Heyecanımıza, tecrübemize güveniyoruz ve öncelikle yarı finali geçip, finali oynayıp bir kez daha kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Üzerimde baskı hissetmiyorum"

Final Four oynaması ile ilgili baskı hissedip hissetmediğiyle alakalı soruya cevap veren Ataman, "Bende bir baskı yok, alıştım artık. Bu benim 5. Final Four'um. Üst üste bu takımla 3. Final Four. İlk finale çıktığımızda çok heyecanlıydık. İkinci finale çıktığımda kazanacağıma çok güveniyordum, daha sakindim. Bu sefer bir kez daha kazanmak için heyecanı yansıtacağız ama üzerimizde baskı yok. Zor bir sezon geçirdik. Sezonun ilk yarısında buralara gelemeyeceğimiz düşünülüyordu. Bu takımın misyonunu doldurduğu konuşuluyordu. Sezonun ikinci yarısında ibreyi yukarıya çevirdik ve Final Four'a kaldık. Tecrübemiz, oyunculara güven ve sistem var. Bugün ayın 9'u, yarı final maçı 19'unda daha 10 gün var. Belki Belgrad'a giderken yine bir basın toplantısı düzenlenirse daha baskılı, heyecanlı olabiliriz. Şu andaki heyecanım çarşamba günü başlayacak olan Türkiye Ligi Play-off'u üzerine. Şu anda baskı hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Beaubois ve Simon'u Final Four'a yetiştirmeye çalışıyoruz"

Rodrigue Beaubois ve Krunoslav Simon'u Türkiye Ligi Play-offlarında kullanmayacaklarını söyleten Ergin Ataman, "Micic'in hafif sakatlığı var, maç saatinde bakacağız. Sağlık ekibinin verdiği bilgiye göre Beaubois ve Simon'u Final Four'a yetiştirmeye çalışıyoruz ama 1.5 aydır maç oynamıyorlar. Ama en azından bize 10, 15 dakika katkı verecek seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta başından itibaren takım antrenmanlarına dahil etme planımız var, ondan sonra göreceğiz" diye konuştu.

"Galatasaray başkanlığı hayalini nadasa aldım"

Galatasaray'a bir gün başkan olmak istediği sözü hatırlatılan Ataman, "Şu anda Anadolu Efes Başantrenörü olarak zor bir süreçteyiz. Önemli bir misyon üstlenmiş durumdayım. Bunun üzerine A Milli Takım görevi verildi ve orada da çok büyük hedefle yola çıkıyoruz. Hedefimiz ilk Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Şu anda Galatasaray başkanlığını nadasa aldım. Son dönemlerde kongrelere de gitmedim. Uzaktan takip ettim. Çok canım sıkıldı. Şu andaki oluşan ortam ve kaos süreci de çok can sıkıcı. Onun için bu düşüncemde bayağı bir fren yaptığımı söyleyebilirim. Her spor adamı için böylesine büyük kulüplerde, arkasında milyonlarca taraftarı olan takımlarda başkanlık yapmak çok büyük hayaldir. Ben Galatasaray Kongre Üyesi olarak bir gün oralarda olabilir miyim, 30 yıldır Avrupa da sporun zirvesinde bir spor adamı olarak buradayım. Hep bunu düşünüyordum, neden olmasın bizlerden birisi diye. Şu kaos ortamını, genel kuruldaki çekişmeleri gördükten sonra biraz soğudum. 2026 demiştim ben, önümüzde 3, 4 sene var. Belki ortalık yatışır" diye konuştu.

Bryant Dunston: "Hedefimiz geçen yıl kazandığımız başarıyı tekrarlamak"

Anadolu Efes Basketbolcusu Bryant Dunston da uzun ve zor bir sezonu geride bırakmış olduklarını söyleyerek, "Sezona hafif zorluklarla başlamış olsak da takım içi konuşma ve ayarlamalarla yukarı çıktık. Zor bir Milano serisini geride bıraktık. Hedefimiz geçtiğimiz yıl kazandığımız başarıyı tekrarlamak. Olympiakos gibi zor bir rakiple karşılaşacağız, zorlu atmosfer olacak. Bu tip maçlara çok alışığız. Önemli olan odaklanmış bir şekilde sahada olmak olacak. Eski takım arkadaşlarımla ve eski koçumla karşılaşacağım. Ancak hava atışından sonra sahada herhangi bir arkadaşlık kalmıyor" değerlendirmesini yaptı.