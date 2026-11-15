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Ergi Kırkın, Hua Hin ITF finalinde Yevseyev'i 2-1 yenip 17. kez şampiyon oldu

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Ergi Kırkın, Tayland'ın Hua Hin kentindeki 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde Kazak Denis Yevseyev'i 2-1 yenerek şampiyon oldu. 27 yaşındaki milli tenisçi bu sonuçla bu yıl 2'nci, kariyerindeki 17'nci tekler şampiyonluğunu elde etti.

Ergi Kırkın, 2 numaralı seribaşı olduğu Hua Hin Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde 1 numaralı seribaşı Kazak Denis Yevseyev'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tayland'ın Hua Hin kentinde düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 570 numarası Ergi ile klasmanın 469'uncu basamağındaki Yevseyev karşılaştı.

27 yaşındaki milli tenisçi, sert korttaki turnuvanın finalini 7-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak bu yıl 2'nci, kariyerindeki 17'nci tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA
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