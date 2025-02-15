Ergan Dağı'nda Snowboard Yarışmaları Başladı

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları" başladı.

Küçük ve büyükler kategorisinde çeşitli illerden 195 sporcunun katıldığı organizasyon iki gün sürecek.

Daha önce düzenlenen "1. Etap Kutlu Dumlu Yarışları"nda ve bu yılki organizasyonda dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak.