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Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) olağan genel kurulunda Eren Üçlertoprağı, 160 oyun 157'sini alarak başkanlığa yeniden seçildi. Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın açılması ve uluslararası organizasyonlar için çalışma hedeflerini açıkladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi.

Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Üçlertoprağı, kullanılan 160 oyun 157'sini alarak bir kez daha TOSFED Başkanı oldu. 3 oy geçersiz sayıldı.

Üçlertoprağı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Galatasaray Kulübünün eski başkanı Faruk Süren, Nisa Ersoy, Onur Sürmeli, Hayri Çavuşoğlu, Osman Geylan, Efsun Yazıcı, Can Mildon, Ozan Avcıtucer, Orhan Avcıoğlu ve Can Luca Ünsal yer aldı.

Divan başkanlığını Nedim Aslan'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Üçlertoprağı, yaptığı konuşmada, TOSFED'in 33 yıllık tarihinde ilk kez genel kurula katılan tüm kulüplerin ortak iradeyle bir adayı desteklediğini hatırlatıp bundan ötürü teşekkür ederek, "Finansal açıdan sağlam temellere oturtulmuş ve son 3 senedir artı kasayla giden, sponsorlukları her geçen sene biraz daha geliştiren, branşlarında tüm zamanların kayıt rekorları kırılan, basındaki reklam eşdeğeri yıllık 80 milyon doların üstüne çıkmış ve en önemlisi İstanbul Park'ın kapılarını yeniden Türk sporuna açmış federasyonumuz adına gurur duyuyorum." dedi.

Önceki genel kurulda İstanbul Park'ın yarışlara açılmasına dair verdiği sözü tutmanın memnuniyetini yaşadığını dile getiren Üçlertoprağı, "Bildiğiniz üzere İstanbul Park, 10 yılı aşkın süredir işgal altındaydı. Uzun çabaların ardından pistte yeni bir dönem başladı. Dokuz sene sonra İstanbul Park'ta düzenlenen ilk ulusal yarışta pistin açılışını beraber gerçekleştirdik. Bu pistin yıllardır atıl kaldığını, ülkemizin çok büyük bir potansiyelden faydalanamadığını daha önce defalarca dile getirmiştik. Pisti fiilen açtıktan sadece iki ay sonra dünyanın en önemli yarış serilerinden Dünya Rallikros Şampiyonası'nı 2025 ve 2026 yılları için ülkemize kazandırmayı başardık. ve inanın bu sadece bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

Üçlertoprağı, yeni dönemde özellikle sporcu keşfetme ve yetiştirme programlarına ağırlık vereceklerini belirterek, "Elbette İstanbul Park'a hem ulusal hem de uluslararası organizasyonları taşımak da en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Formula 1'in ülkemize geri dönmesi için Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) nezdindeki lobi çalışmalarımızı da yürütmeye devam ediyoruz. Umarım yakın zamanda bu konuda da müjdeli bir haber vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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