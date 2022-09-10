- Eren Şafak: "Özgüvenimizin yerine gelebilmesi için bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı" Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, Gençlerbirliği maçında alınan galibiyetin ardından, "Özgüvenimizin yerine gelebilmesi için bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı" dedi.

- Eren Şafak : "Özgüvenimizin yerine gelebilmesi için bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı"

ANKARA - Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, Gençlerbirliği maçında alınan galibiyetin ardından, "Özgüvenimizin yerine gelebilmesi için bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Tuzlaspor, Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak maçı değerlendirdi. Şafak, basın açıklamasında kazanılan galibiyetin çok değerli olduğunun altını çizerek, "Bugün maçın bu kadar zor geçeceğinin farkındaydık. Çünkü rakibimiz ligin en çok koşan ve en çok ikili mücadele kazanıp oyunu pozitif yönde oynayan takımlarından biri. Bugün özellikle mücadele gücünün çok yüksek bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Maça da iyi başladık daha sonra oyunun belli dönemlerinde oyundan düştük. İkinci yarı itibarıyla tekrar toparladık ve o arada kırmızı kart oldu. Kartın avantajıyla da rakip geri çekilince daha fazla hücuma yönelik bir oyun oynadık. Bazı talihsiz sakatlıklar hem Emre Can'ın hem de Mehmet'in sakatlığı özellikle sol taraf için bizi biraz sıkıntıya soktu. İstenmeyen sebeplerden dolayı yaptığımız değişiklikler bizi ister istemez geriye çekti. Daha sonra duran toptan bir gol yedik ardından reaksiyonu çok iyi verdik. Çok güzel bir galibiyet aldık bugün. Bizim galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Özellikle kazanma alışkanlığını elde edebilmemiz ve özgüvenimizin yerine gelebilmesi için bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bugün bunu başardık. Çok fazla hata yaptık. Yaptığımız hatalardan da dersler çıkaracağız. Takımın bundan sonra ki süreçte daha iyi oynaması gerektiğini biz biliyoruz. Oyuncularda bunun farkına varacak ve ona göre oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.