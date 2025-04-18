Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"
Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi! Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti

Trump konuşurken küçük kız yere yığıldı

Eren Elmalı, Galatasaray Taraftarlarıyla 3'lü Poz Verdi

Eren Elmalı, Galatasaray Taraftarlarıyla 3'lü Poz Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ettikten sonra futbolcular galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Eren Elmalı, kale arkasındaki taraftarların isteği üzerine 3'lü poz vererek sevinci paylaştı.

Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, Bodrum FK maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı. Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, kale arkasındaki taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca diğer futbolcuları da 3'lü çektirmeye çağırdı ve onlar da bu isteği kırmadı. Futbolcular ve teknik ekip daha sonra birlikte galibiyet sevincini yaşadı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.