Erdinç Sözer: "Beraberlik için üzgünüz, iki puan bıraktık" - Haberler

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Erdinç Sözer: "Beraberlik için üzgünüz, iki puan bıraktık"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Erdinç Sözer: 'Beraberlik için üzgünüz, iki puan bıraktık'

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Altay ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada 2 puan bıraktıklarını belirterek, "Beraberlik için üzgünüz" dedi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Altay ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada 2 puan bıraktıklarını belirterek, "Beraberlik için üzgünüz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, açıklamalarda bulundu. Sözer, müsabakada galibiyeti hedeflediklerini altını çizerek, "İyi başladık, pozisyonlara girdik. Devreye 1-0 önde girdik. İkinci devrede birkaç pozisyon daha bulduk. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz gerekiyordu. Altay da maçı hiçbir zaman bırakmadı. Son dakikalarda uzun topla Altay o pozisyonu değerlendirdi. Beraberlik için üzgünüz, galibiyet alamadık. Burada iki puan bıraktık. Önümüzdeki her maça final gözüyle bakıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 5 maçtan galibiyetler alarak Avrupa'ya gidebilmek" şeklinde konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Altay, Spor, Haberler

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