Erdemli'de Muhtar Kemal Çevik Futbol Turnuvası Başladı
Erdemli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Muhtar Kemal Çevik Futbol Turnuvası, Kayacı Mahallesi'ndeki Lütfi Elvan Futbol Sahası'nda 41 takımın katılımıyla başladı. Turnuvanın açılışı, geçen yıl hayatını kaybeden Muhtar Kemal Çevik anısına düzenlenen programla yapıldı.
Erdemli Kaymakamlığınca düzenlenen mahalleler arası "Muhtar Kemal Çevik Futbol Turnuvası" başladı.
Kayacı Mahallesi'ndeki Lütfi Elvan Futbol Sahası'nda 41 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvanın açılışı için program düzenlendi.
Açılış maçı öncesi, geçen yıl düzenlenen turnuvada yedek kulübesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kösereli Mahallesi Muhtarı Kemal Çevik anısına Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Kaymakam Aydın Tetikoğlu, programda, düzenlenen turnuvanın mahalleler arası kaynaşma ve sosyalleşmeyi sağladığını söyledi.
Turnuvanın ilk maçında Kösereli rakibi Sorgun'u 5-2 mağlup etti.
Organizasyon, Ağustos'ta sona erecek.