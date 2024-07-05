Erdemli Belediyesi Spor Kurslarıyla Çocuklar Yüzme Öğreniyor

Erdemli Belediyesi spor kursları kapsamında çocuklar yüzme öğreniyor.

Belediye Başkanı Mustafa Kara, yaptığı açıklamada, belediyenin spor kurslarının devam ettiğini belirtti.

Kurslara öğrencilerin ilgi gösterdiğini kaydeden Kara, "5 binin üzerinde çocuğumuz iki ay boyunca burada ücretsiz yüzme kursu alacak. Bu sıcak günlerde onlar hem eğlenecek hem serinleyecek. Bu da bizi mutlu edecek." ifadesini kullandı.