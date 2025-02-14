Erdek'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Başladı

Erdek Kaymakamlığı bünyesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Kurumlar arası voleybol turnuvası başladı. Kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen turnuvaya toplam dokuz kurum katılım sağladı.

13-21 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada mücadele edecek kurumlar şu şekilde, gençlik ve spor ilçe müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, jandarma Komutanlığı, sağlık müdürlüğü, erdek meslek yüksekokulu, tapu müdürlüğü, sosyal hizmetler ve dayanışma müdürlüğü.

Turnuvaya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımıyla katılan Erdek Kaymakamı Hasan Göç, organizasyona katılan tüm kurumlara başarılar diledi. Turnuva, dostluk ve dayanışma ruhu içinde çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. - BALIKESİR