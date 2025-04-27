Erciyes Yaz Aylarında Sporun Merkezi Olacak

- Erciyes, yaz aylarında da sporun merkezi olacak

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman:

"İddialıyız, Erciyes çok önemli bir yüksek irtifa kamp merkezi olacak"

KAYSERİ - Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes, yaz aylarında da sporun merkezi olacak. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, sportif faaliyetler ve çeşitli festivallerle Erciyes'te yaz mevsiminin de dolu dolu geçeceğini söyledi.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, kayak sezonunda 2 milyon 750 bin turisti misafir ederek rekor kırmıştı. Son dönemdeki yatırımlarla adından söz ettiren Erciyes; sadece kış sezonunda değil, yaz aylarına da dolu dolu giriyor. Özellikle Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne takımların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman; "Zannediliyor ki Erciyes'te 3-4 ay kayak sezonu oldu, işler çok az. İnanın bir acente 5 Arap futbol takımı ile anlaşmış, onları getirecekler. Bizim yaz faaliyetlerimiz son gaz devam ediyor. Biliyorsunuz yüksek irtifa merkezimiz var. Yüksek irtifa merkezimizin bu sene dolup taşacağı kanaatindeyim. Bisikletle ilgili acenteler gelecek. Sporun ve sporcunun merkezi olacağız. İddialıyız; Erciyes çok önemli bir yüksek irtifa kamp merkezi olacak. Bunun yanında diğer faaliyetlerimiz, çeşitli festivaller planlıyoruz. Yine çeşitli spor dalları bize ilgi gösteriyor. Plaj voleybolu biliyorsunuz dünyanın en yüksek kumsallarından biriydi, yine bu sene plaj voleybolumuz olacak. Plaj hentbolumuz olacak. İnşallah gerek festivallerle, gerekse sportif faaliyetlerle gerekse de günübirlik gelecekler için Erciyes ideal bir nokta olacak" dedi.

Kayseri'ye bir de müjde veren Başkan Elcüman, "Sporseverlere ve tenis severlere bir müjde vermek istiyorum. Erciyes'te 12 tane tenis kortumuz var. Geçen sene bir turnuva düzenlenmişti, bu yıl da Mayıs ayında hem erkeklerde hem bayanlarda listede ilk 500 içerisinde alan isimlerin birçoğunu burada ağırlayacağız. Dolu dolu ve çok da keyifli bir tenis turnuvası yapacağız" ifadelerini kullandı.