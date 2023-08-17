Erciyes'ten Bozkır'a Bisiklet Yarışları Kırşehir'de Tanıtıldı

İç Anadolu Bölgesi'nde organize edilecek olan 'Erciyes'ten Bozkır'a' bisiklet yarışlarının tanıtımı Kırşehir'de yapıldı. Yarışlar 24 Ağustos Perşembe günü Kayseri'de başlayacak ve 4 etap halinde sürecek. Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir etaplarından oluşacak yarışlarda profesyonel ve amatör biniciler yer alacak.

- Erciyes'ten Bozkır'a bisiklet yarışlarının tanıtımı Kırşehir'de yapıldı

Yarışlar 3 şehirde yapılacak, 200 sporcu katılacak

KIRŞEHİR - İç Anadolu Bölgesi'nde organize edilecek 'Erciyes'ten Bozkır'a' bisiklet yarışlarının tanıtımı Kırşehir'de yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde organize edilen 'Erciyes'ten Bozkır'a' tanıtım programında dağ bisikleti etaplı yarışlar bilgilendirmesi gerçekleştirildi. 24 Ağustos Perşembe günü Kayseri'de başlayacak olan ve 200 sporcunun katılımının beklendiği yarışlar 4 etap halinde sürecek. Kayseri ve Nevşehir'de devam edecek olan yarışlar, Kırşehir'de noktalanacak.

Yarışlar; Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda 4 bin 700 metre alanda yapılacak. Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir etaplarından oluşacak yarışlarda profesyonel ve amatör biniciler yer alacak.

Kırşehir lansmanında konuşan AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan, İç Anadolu Bölgesi'nde organize edilen yarışları önemsediklerini söyledi.