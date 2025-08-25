Erciyes Kayak Merkezi'nde Plaj Voleybolu Turnuvası Sona Erdi

Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı "En Havalı Voleybol Turnuvası" sona erdi.

Erciyes AŞ tarafından Tekir Kapı'da 23-24 Ağustos'ta düzenlenen plaj voleybolu turnuvasında 20 erkek ve 8 kadın takımı yarıştı.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakımında özel olarak hazırlanan kortlarda oynanan mücadelelerde ilk gün eleme maçları dün ise yarı final ve final maçları yapıldı.

Erkekler kategorisinde "Ice Blue Winter Spor" birinci, "Biz Hazırız" ikinci, "Aşkaşipa" üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği "Ice Blue Winter Spor", ikinciliği "Rota Spor", üçüncülüğü "Voleylegends" elde etti.

Turnuvada dereceye giren takım sporcularına 100 bin lira para ile çeşitli ödüller verildi.