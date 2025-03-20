Erciyes 38 Futbol Kulübü, Alper Aslan'ı Sportif Direktör Olarak Atadı

Erciyes 38 Futbol kulübü, daha önce Adana Demirspor'da Sportif Direktör olarak görev yapan Alper Aslan'ı göreve getirdi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, sportif direktörlük görevine Alper Aslan'ı getirdi. Mavi Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz Sportif Direktörlük görevi için Alper Aslan ile anlaşma sağlamıştır. Daha önceki Sportif Direktörümüz Gökhan Gündüz, Kulübümüzde İdari Menajer olarak görevine devam edecektir. Anlaşmanın hem kulübümüz hem de taraflar için hayırlı uğurlu olmasını diler, yeni görevlerinde kendilerine başarılar dileriz" denildi.

Alper Aslan, daha önce sportif direktör olarak Süper Lig'den drüşmesi kesinleşen Adana Demirspor'da 2 sezon görev aldı. Bu sezon ikinci lig takımlarından Adana 01 Futbol Kulübü'nde de sportif direktör olarak çalışmıştı. - KAYSERİ