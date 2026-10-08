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Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02spor'u 2-0 yenip üst tura çıktı

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Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02spor'u 2-0 yenip üst tura çıktı
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Turunda evinde Kahta 02spor'u 2-0 mağlup eden Erciyes 38 FK, bir üst tura yükseldi. Erciyes 38 FK'nın golleri 71. dakikada Mehmet Tosun, 90+2. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk'ten geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turunda kendi evinde Kahta 02spor'u 2-0 yenen Erciyes 38 FK adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Hakan Yüncü, Mehmet Sonay, Metehan Çetin

Erciyes 38 FK: Kerem Yandal, Hakan Eren Atabey, Caner Kaban (Çağrı Yağız Yasak Dk. 82), Mehmet Tosun, Seyit Ali Kahya (Fatih Yiğit Şanlıtürk Dk. 55), Burak Efe Arslan (Utkan Gökçen Dk. 66), Berkay Ekici, Batuhan Özgan, Ensar Bilir, Berke Özçelik (İlkay İşler Dk. 55), Ali Kılıç (Güney Gençel Dk. 82)

Kahta 02Spor: Ahmet Özden, Bahaddin Vural, Ahmet Ayhan, Sefa Saz, Ahmet Gazihan Fırat, Mehmet Ali Akın, Hüseyin Göksu (Roji Sözeri Dk. 46), İbrahim Halil Keser (Yunus Polat Dk. 82), Muharrnem Koç, Burhan Bal (Dk. 67 Yiğit Kadıoğlu), Mustafa Çolak (Dk. Abdülsamet Kaya Dk. 67)

Gol: Mehmet Tosun Dk. 71, Fatih Yiğit Şanlıtürk Dk. 90+2 (Erciyes 38 FK)

Sarı Kartlar: Berkay Ekici, Seyit Ali Kahya (Erciyes 38 FK), Mustafa Çolak, Ahmet Gazihan Fırat (Kahta 02Spor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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