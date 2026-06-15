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Erciyes 38 FK istikrardan yana

Erciyes 38 FK istikrardan yana
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TFF 3. Lig ekibi Erciyes 38 FK, 2026-2027 sezonunda da Teknik Direktör Adem Çak ve Sportif Direktör Alper Aslan ile çalışma kararı aldı. Kulüp, teknik heyette istikrarı sürdürerek üst sıraları hedefliyor.

Erciyes 38 futbol kulübü, yeni sezonda da Teknik Direktör Adem Çak ve Sportif Direktör Alper Aslan ile çalışma kararı aldı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, 2026-2027 sezonu öncesinde teknik yapılanmasını koruma kararı aldı. Mavi siyahlı kulüp, teknik direktörlük görevini sürdüren Teknik Direktör Adem Çak ve Sportif Direktör Alper Aslan ile yeni sezonda da yola devam edecek. Adem Çak, aralık 2025'te takımın başına getirilmiş, Alper Aslan ise Mart 2025'te sportif direktörlük görevine başlamıştı. Geride kalan sezonda Erciyes 38 FK'nın başında önemli bir süreç geçiren Adem Çak, takımın gelişiminde önemli rol oynarken, sportif direktör Alper Aslan da transfer ve kadro planlamasında görev aldı. Kulüp yönetiminin aldığı kararla birlikte teknik heyette istikrarın sürdürülmesi hedefleniyor.

Yeni sezon hazırlıklarına kısa süre içerisinde başlaması beklenen Erciyes 38 FK'da, Teknik Direktör Adem Çak ve Sportif Direktör Alper Aslan raporları doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmalarının şekilleneceği öğrenildi. Kulüp, 2026-2027 sezonunda üst sıraları hedefleyen bir kadro oluşturmayı amaçlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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