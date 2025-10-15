Haberler

Erciyes 38 FK, Suvermez Kapadokyaspor Maçına Hazırlanıyor

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü, evinde oynayacağı Suvermez Kapadokyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 3. sırada yer alan mavi-siyahlılar, galibiyet almayı hedefliyor.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 7. haftasında evinde oynayacağı Suvermez Kapadokyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde son oynadığı maçta deplasmanda Malatya Yeşilyurtspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan mavi-siyahlılar haftayı 9 puanla 3. sırada tamamladı. Ligde seri galibiyetler almak isteyen Erciyes 38 FK, 18 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Suvermez Kapadokyaspor maçı ile çıkışa geçmek istiyor. Teknik Direktör Gökhan Ünal nezaretinde Suvermez Kapadokyaspor maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdüren Erciyes 38 FK'da moraller yerinde. Saha ve taraftarı önünde puan kaybetmek istemeyen mavi-siyahlı takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

18 Ekim Cumartesi günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanacak olan Erciyes 38 FK ile Suvermez Kapadokyaspor maçı saat 14.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
