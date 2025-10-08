Haberler

Erciyes 38 FK, Malatya Yeşilyurtspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes 38 FK, ligin 6. haftasında Pazar günü deplasmanda Malatya Yeşilyurtspor ile karşılaşacak. Takım, ağrı 1970 SK galibiyeti ile 5. haftayı kapatırken, sezonun ilk deplasman galibiyetini almak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Erciyes 38 FK, ligin 6. haftasında Pazar günü deplasmanda Malatya Yeşilyurtspor ile karşı karşıya gelecek.

Nesine 3.Lig 2.Grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, Malatya Yeşilyurtspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin 5. haftasını Ağrı 1970 SK galibiyeti ile kapatarak mavi-siyahlılar bu sezon ilk deplasmanda galibiyetini almak istiyor. Teknik Direktör Gökhan Ünal nezaretinde Malatya Yeşilyurtspor maçı hazırlıklarını sürdüren Erciyes 38 FK'da moraller üst seviyede. Ligde geride kalan 5.hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Erciyes 38 FK, topladığı 8 puanla 3. sırada yer alıyor.

12 Ekim Pazar günü Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak olan Malatya Yeşilyurtspor ile Erciyes 38 FK maçı saat 14.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elindeki ürünü satamayan çiftçi isyan etti: İlk defa böyle bir şey oluyor

Ürününü satamayan çiftçi isyan etti: İlk defa böyle bir şey oluyor
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.