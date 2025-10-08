Erciyes 38 FK, Malatya Yeşilyurtspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor
Erciyes 38 FK, ligin 6. haftasında Pazar günü deplasmanda Malatya Yeşilyurtspor ile karşılaşacak. Takım, ağrı 1970 SK galibiyeti ile 5. haftayı kapatırken, sezonun ilk deplasman galibiyetini almak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Nesine 3.Lig 2.Grupta mücadele eden Erciyes 38 FK, Malatya Yeşilyurtspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin 5. haftasını Ağrı 1970 SK galibiyeti ile kapatarak mavi-siyahlılar bu sezon ilk deplasmanda galibiyetini almak istiyor. Teknik Direktör Gökhan Ünal nezaretinde Malatya Yeşilyurtspor maçı hazırlıklarını sürdüren Erciyes 38 FK'da moraller üst seviyede. Ligde geride kalan 5.hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Erciyes 38 FK, topladığı 8 puanla 3. sırada yer alıyor.
12 Ekim Pazar günü Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak olan Malatya Yeşilyurtspor ile Erciyes 38 FK maçı saat 14.30'da başlayacak. - KAYSERİ