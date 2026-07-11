Haberler

Erciyes 38 FK kaleci Kerem ile anlaştı

Erciyes 38 FK kaleci Kerem ile anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye 3. Lig takımı Erciyes 38 FK, Karagümrük'ten 20 yaşındaki kaleci Kerem Yandal ile 2026-2027 sezonu için kiralık anlaşma yaptı.

Türkiye 3. Lig'de mücadele eden Erciyes 38 FK, kaleci Kerem Yandal ile anlaşmaya vardı.

Türkiye 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK, kadrosuna bir isim daha kattı. Mavi siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; 'Hoş Geldin Kerem Yandal' denildi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Karagümrük'ten 20 yaşındaki kaleci Kerem Yandal ile 2026-2027 futbol sezonu için kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Transfer sürecinde katkılarından dolayı Sayın Süleyman Hurma'ya teşekkür ederiz. Futbolcumuza yeni sezonda şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak

Zirve varken tatile giden başkanı döner dönmez polis alacak
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!