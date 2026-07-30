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Erciyes 38 FK, Bolu kampındaki ilk hazırlık maçında Al Bidda’yı 2-0 yendi

Erciyes 38 FK, Bolu kampındaki ilk hazırlık maçında Al Bidda’yı 2-0 yendi
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3’ÜNCÜ Lig 3’üncü Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu kampındaki ilk hazırlık maçında Katar 2’nci Lig ekiplerinden Al Bidda’yı 2-0’lık skorla mağlup etti.

3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu kampındaki ilk hazırlık maçında Katar 2'nci Lig ekiplerinden Al Bidda'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Erciyes 38 FK, 2026-27 sezonu öncesi hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde sürdürüyor. 20 Temmuz'da Bolu'da kampa giren mavi-siyahlılar kamptaki ilk hazırlık maçında Katar 2'nci Lig ekiplerinden Al Bidda ile karşılaştı. Karşılaşma Erciyes 38 FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İç Anadolu ekibine galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Seyit, 85'inci dakikada ise Çağrı kaydetti. Öte yandan hazırlık karşılaşmasını Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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