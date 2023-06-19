Enver Aysever'den Ali Koç ile ilgili olay iddia: Kürsüye çıkmadan yarım saat önce Montella ile anlaşmıştı

Gazeteci Enver Aysever, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olaylı genel kurul öncesinde Montella ile anlaştığını ancak salondaki havayı gördükten sonra karar değiştirdiğini iddia etti. Aysever yaptığı açıklamada, "Ali Koç, kongrede kürsüye çıkmadan yarım saat öncesine kadar Montella ile anlaşmış idi, iş bitmişti. Pazartesi yani bugün açıklanacaktı. Ancak Başkan kongredeki havayı görünce yönetici arkadaşlarına bile haber vermeden 'Türk teknik adamla çalışacağız' dedi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili olarak gazeteci Enver Aysever çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Radyo Gol'e konuşan Aysever, Koç'un teknik direktörlük için Vincenzo Montella ile anlaştığını ancak genel kuruldaki havayı gördükten sonra bu kararından ani bir şekilde vazgeçtiğini iddia etti.

"BUGÜN MONTELLA AÇIKLANACAKTI"

Enver Aysever yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongrede kürsüye çıkmadan yarım saat öncesine kadar Montella ile anlaşmış idi, iş bitmişti. Pazartesi yani bugün açıklanacaktı.

"YÖNETİCİ ARKADAŞLARINA BİLE HABER VERMEDİ"

Ancak Başkan kongredeki havayı görünce yönetici arkadaşlarına bile haber vermeden 'Türk teknik adamla çalışacağız' dedi. Bu duyum filan değil, kesin doğru bir haberdir." ifadelerini kullandı.

Enver Aysever