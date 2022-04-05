- Ensar Arslan: "Bandırmaspor maçını unutup, kalan maçlarda 3 puana odaklanacağız"

SAMSUN - Samsunsporlu futbolcu Ensar Arslan, mağlup oldukları Bandırmaspor maçını unutup, kalan maçlarda 3 puana odaklanacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa liderliğinde devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekipte genç yetenek Ensar Arslan antrenman sonrası açıklamalarda bulunarak, kalan maçlardaki 3 puanların tamamına talip olduklarını ifade etti.

"Kalan maçlardaki 3 puanlara talibiz"

İlk 6 rakiplerinden Bandırmaspor'a kendi sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Ensar Arslan, "Takımdaki arkadaşlarımız beni çok iyi karşıladılar. Samsunspor çok büyük bir camia. Takımdaki atmosfer iyi ve çok güzel bir ağabey kardeş ortamımız var. En kısa sürede forma şansı bulup, o şansı iyi değerlendirmeye çalışacağım. Takım olarak da play-off'a kalıp, Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Uzun vadeli hedefim ise Türkiye A Milli Takım'da forma giymek. Daha oynayacağımız 8 maçımız var. Hiçbir şey belli değil. Play-off'a kalma şansımız var. Bu hedef doğrultusunda çalışacağız. Bandırmaspor maçında kötü bir mağlubiyet aldık. Bunu unutup, gelecek maçlara bakıp o maçlardaki 3 puanları almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.