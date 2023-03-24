Enner Valencia'dan Fenerbahçe itirafı: Şampiyonluk yaşamadan gitmeyeceğim

Süper Lig'de attığı goller ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Valencia, Fenerbahçe'de kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.

"KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUM"

Enner Valencia'dan sarı-lacivertli taraftarları mest eden açıklamalar geldi. Ekvadorlu yıldız, sözleşme uzatmaya sıcak baktığını ifade ederek, "Bazı isteklerim var ancak çözülemeyecek şeyler değil. Şampiyon olmadan takımdan gitmem. Kupayı kaldırmak istiyorum, bu taraftar ve bu takım bunu hak ediyor." açıklamalarını yaptı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon, 35 mücadelede 29 gol atıp 4 de asist yapan Valencia, kariyer sezonlarından birini geçiriyor.

"ŞAMPİYONLUK YAŞAMADAN GİTMEYECEĞİM"

Öte yandan hakkında çıkan ayrılık haberleri için de konuşan 33 yaşındaki forvet, "Futbolda ne zaman ne olacağını kestirmek güçtür. Geleceğim hakkında şu an bir yorum yapamıyorum ama bu kulüpte bir şampiyonluk yaşamadan gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİME DÜŞENİ YAPIYORUM"

Yükselen performansını da değerlendiren Enner, "Bu sadece benim başarım değil, takım olarak iyiyiz ve ben de üzerime düşeni yapıyorum. Gollerimde benim kadar takım arkadaşlarım da pay sahibi." dedi.