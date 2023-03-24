Enner Valencia'dan Fenerbahçe itirafı: Şampiyonluk yaşamadan gitmeyeceğim
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Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, sezon sonunda biten sözleşmesi hakkında konuştu. Performansıyla adından söz ettiren Ekvadorlu golcü, sarı-lacivertli ekipte şampiyonluk yaşamadan gitmeyeceğini belirtti.
Süper Lig'de attığı goller ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Valencia, Fenerbahçe'de kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.
Enner Valencia'dan sarı-lacivertli taraftarları mest eden açıklamalar geldi. Ekvadorlu yıldız, sözleşme uzatmaya sıcak baktığını ifade ederek, "Bazı isteklerim var ancak çözülemeyecek şeyler değil. Şampiyon olmadan takımdan gitmem. Kupayı kaldırmak istiyorum, bu taraftar ve bu takım bunu hak ediyor." açıklamalarını yaptı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon, 35 mücadelede 29 gol atıp 4 de asist yapan Valencia, kariyer sezonlarından birini geçiriyor.
Öte yandan hakkında çıkan ayrılık haberleri için de konuşan 33 yaşındaki forvet, "Futbolda ne zaman ne olacağını kestirmek güçtür. Geleceğim hakkında şu an bir yorum yapamıyorum ama bu kulüpte bir şampiyonluk yaşamadan gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Yükselen performansını da değerlendiren Enner, "Bu sadece benim başarım değil, takım olarak iyiyiz ve ben de üzerime düşeni yapıyorum. Gollerimde benim kadar takım arkadaşlarım da pay sahibi." dedi.