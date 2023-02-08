Enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez, hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerden sonra kaldığı enkazın altından yaralı olarak çıkarılan İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez'den kötü haber geldi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez hayatını kaybetti. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanılan deprem sonrası enkazdan çıkartılarak yoğun bakıma alınan antrenörümüz İbrahim Halil Ölmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

GÖÇÜK ALTINDA 2 KİŞİ DAHA VAR

İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat ise yaptığı paylaşımda, kaleci antrenörü Uğur Kurt ve U19 oyuncusu Burak Duraltı'nın göçük altında olduğunu açıkladı.