Engelini bilek güreşiyle aşan Doğan, milli formayı hedefliyor

Erzurum'da bir haftalıkken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle engelli kalan Doğan Gürgen, ailesi ile hocalarının desteğiyle başladığı bilek güreşinde milli formayı giyme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Çat ilçesinde yaşayan ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Doğan, doğduktan bir hafta sonra ateşli hastalık şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Burada 45 gün küvezde kalan Doğan'ın, bir süre sonra yürüyemediği fark edildi. Hayatına tekerlekli sandalyede devam eden Doğan, 4 yıl önce babasının desteğiyle bilek güreşi sporu yapmaya başladı. Daha sonra milli sporcu Gökhan Seven ile tanışan Doğan Gürgen, hem yaşadığı ilçede hem de kent merkezinde antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

Bilek güreşinde milli formayı giymeyi hedefleyen Doğan Gürgen, AA muhabirine, Gökhan Seven ile tanıştıktan sonra katıldığı ilk şampiyonada Türkiye 4'üncüsü olduğunu ve kendisine güveninin arttığını söyledi.

Daha sonra Samsun'da düzenlenen şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olduğunu anlatan Doğan, sporun adeta kendisini hayata bağladığını dile getirdi.

"Spor bana çok güzel şeyler verdi. Okutmaya çalıştı, hayatımda yeni bir süreç başlattı. Hayata küsmüştüm ama spor beni hayata bağladı. Milli takıma girmek benim en büyük hayalim." diyen Doğan, 2026'daki Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak için çalıştığını ifade etti.

Baba Yusuf Gürgen de oğlunun ateşli hastalık geçirdikten sonra engelli kaldığını vurgulayarak, mücadeleci bir yapıya sahip olan ve sporla hayata tutunan oğlunun her zaman destekçisi olduğunu kaydetti.

Oğlunun müsabakalarda yaş olarak kendisinden büyüklerle yarıştığını anlatan baba Gürgen, Doğan'ın ileride uluslararası müsabakalara çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.