Engelli Bireyler Bocce Sporu ile Tanışıyor

Engelli Bireyler Bocce Sporu ile Tanışıyor
Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, engelli bireyleri bocce sporuyla buluşturarak onların sosyal yaşamlarını artırmayı ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Etkinlikte, Bocce Antrenörü Yasemin Miski rehberliğinde engelliler, heyecan dolu anlar yaşadı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, engelli bireyleri bocce sporuyla buluşturmaya devam ediyor.

Sporun birleştirici gücüyle ilk kez bocce sporu ile tanışan engelli bireyler, hem yeni bir spor dalını öğrenmenin mutluluğunu yaşadı hem de keyifli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca Bocce Antrenörü Yasemin Miski'nin rehberliğinde bocce toplarını hedefe ulaştırmaya çalışan engelliler büyük bir heyecan yaşadı. Yetkililer, bocce sporunun hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağladığını belirterek, bu tür insanların engellilerin sosyal yaşamını artırdığını vurguladı. Organizasyon ekibi ayrıca etkinliklerin yoğun ilgiden memnun kalmasını sağlayarak bu faaliyetlerin düzenli olarak devam edeceğini açıkladı. - MUĞLA

