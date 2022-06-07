Enes Ünal: Hedefim üst düzey bir forvet olmak - Haberler

LaLiga'da Getafe formasıyla iyi bir sezon geçiren ve attığı 16 golle, gol krallığı yarışını 5'inci sırada tamamlayan Enes Ünal, hedefinin üst düzey bir forvet olduğunu söyledi.

A Milli Takım ve Getafe formalarını terleten Enes Ünal'ın İspanya'da gerçekleştirdiği röportaj, D-Smart'ta izleyicilerle buluştu. Üst düzey bir forvet oyuncusu olmak istediğini dile getiren Enes Ünal, ayrıca her maçta gol atmak istediğini, gol atamadığı zaman kendini eksik hissettiğini söyledi.

"Hedefim üst düzel bir forvet olmak"

Demirören Haber Ajansı / Spor