Avrupa Karate Şampiyonası'nda Enes Özdemir altın madalya kazandı
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Özdemir, erkek kata finalinde İtalyan rakibini yenerek altın madalya kazandı. Bu zaferle Özdemir, 6. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Enes Özdemir, erkek kata finalinde İtalyan sporcu Alessio Ghinami ile karşı karşıya geldi. Müsabakada rakibine 1'e karşı 6 hakem kararıyla üstünlük kuran ay-yıldızlı sporcu, 4 kez takım halinde 2'nci kez ise ferdi olarak toplamda 6'ncı kez Avrupa şampiyonu oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı