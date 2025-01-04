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Enes Biroğlu Üst Klasman Yardımcı Hakemliğine Terfi Etti

Enes Biroğlu Üst Klasman Yardımcı Hakemliğine Terfi Etti
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Balıkesir Bölgesi hakemi Enes Biroğlu, TFF tarafından açıklanan listelerde üst klasman yardımcı hakemliğine yükseldi. Kariyerine 14. yılı itibarıyla 1. Lig ve Süper Lig'de görev alma fırsatı bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu devre arasından itibaren profesyonel futbol liglerinde ve Bölgesel Amatör Lig'de görev yapacak hakemler ve onları izleyecek gözlemcileri açıkladı. Balıkesir Bölgesi Hakemi ve hakemlik kariyerinin 14. yılına giren başarılı hakem Enes Biroğlu'da üst klasmana yükseldi.

Balıkesir Bölgesi hakemi Enes Biroğlu 27-28 Aralık 2024 tarihlerinde TFF Riva tesislerinde gerçekleştirilen terfi kurslarında başarılı olarak üst klasman yardımcı hakemliği kadrosuna (1. Lig ve Süper Lig) yükseldi. Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan listelerde yer alan Balıkesir Bölgesi hakemleri Üst Klasman Hakemi: Oğuzhan Çakır ve Adnan Deniz Kayatepe olurken, Üst Klasman Yardımcı Hakemi olarakta, Bilal Gölen, Enes Biroğlu ve Sabri Öğe olarak açıklandı.

Hakemlik kariyerinin 14. yılında üst klasmana yükselen Gönen'li hakem Enes Biroğlu 3 sezon BAL Ligi'nde 2 sezon 3. Lig ve 5 sezon da 2. Lig'de düdük çaldı.

Eski MHK Başkanı Gönenli Mustafa Çulcu'dan sonra performansı ile göz dolduran Enes Biroğlu'nun başarısı Gönen'de spor camiasında memnuniyet ile karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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