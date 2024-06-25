Spor salonunda korkunç kaza! Koşu bandında dengesini kaybeden kadın feci şekilde can verdi
Endonezya'nın Pontianak şehrinde bir spor salonunda yaşanan korkunç olayda, 22 yaşındaki bir kadın koşu bandında koşarken dengesini kaybedip üçüncü kattan düştü. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda beton zemine çakılan talihsiz kadın feci şekilde can verdi.
Endonezya'da bir kadın gittiği spor salonunda koşu bandında koştuğu sırada dengesini kaybedip üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Görüntülerde kadının koşu bandından geriye doğru sendeleyerek açık pencereden üçüncü kattan düştüğü görülüyor.
YÜZÜNÜ SİLMEK İÇİN DURMUŞTU
22 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği olay, Endonezya'nın Pontianak şehrinde gerçekleşti. Kadın, koşu bandında yüzünü havlu ile kurutmak için durduğu sırada dengesini kaybetti. Koşu bandı hızla çalışmaya devam ettiği için kadın, geriye doğru tökezledi ve pencereden düştü.
SALONUN İHMALİ ARAŞTIRILIYOR
Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından spor salonu kapatıldı. Polis, spor salonu yönetiminin olası ihmali konusunda soruşturma başlattı.