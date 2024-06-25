Spor salonunda korkunç kaza! Koşu bandında dengesini kaybeden kadın feci şekilde can verdi

Endonezya'da bir kadın gittiği spor salonunda koşu bandında koştuğu sırada dengesini kaybedip üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Görüntülerde kadının koşu bandından geriye doğru sendeleyerek açık pencereden üçüncü kattan düştüğü görülüyor.

YÜZÜNÜ SİLMEK İÇİN DURMUŞTU

22 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği olay, Endonezya'nın Pontianak şehrinde gerçekleşti. Kadın, koşu bandında yüzünü havlu ile kurutmak için durduğu sırada dengesini kaybetti. Koşu bandı hızla çalışmaya devam ettiği için kadın, geriye doğru tökezledi ve pencereden düştü.

SALONUN İHMALİ ARAŞTIRILIYOR

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından spor salonu kapatıldı. Polis, spor salonu yönetiminin olası ihmali konusunda soruşturma başlattı.