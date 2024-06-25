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Spor salonunda korkunç kaza! Koşu bandında dengesini kaybeden kadın feci şekilde can verdi

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Endonezya'nın Pontianak şehrinde bir spor salonunda yaşanan korkunç olayda, 22 yaşındaki bir kadın koşu bandında koşarken dengesini kaybedip üçüncü kattan düştü. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda beton zemine çakılan talihsiz kadın feci şekilde can verdi.

Endonezya'da bir kadın gittiği spor salonunda koşu bandında koştuğu sırada dengesini kaybedip üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Görüntülerde kadının koşu bandından geriye doğru sendeleyerek açık pencereden üçüncü kattan düştüğü görülüyor.

YÜZÜNÜ SİLMEK İÇİN DURMUŞTU

22 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği olay, Endonezya'nın Pontianak şehrinde gerçekleşti. Kadın, koşu bandında yüzünü havlu ile kurutmak için durduğu sırada dengesini kaybetti. Koşu bandı hızla çalışmaya devam ettiği için kadın, geriye doğru tökezledi ve pencereden düştü.

Endonezya'da spor salonunda korkunç kaza: Kadın koşu bandında dengesini kaybedip üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

SALONUN İHMALİ ARAŞTIRILIYOR

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından spor salonu kapatıldı. Polis, spor salonu yönetiminin olası ihmali konusunda soruşturma başlattı.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Endonezya Spor 3.Sayfa Sağlık Yaşam Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

sade vatandaş:

angutlar cepheye komple çerçeve konulurmu bu moda Türkiyedede var yerden tavana pencere yapıyorlar orada düşüp ölme riski yüksek

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Allahın Kulu:

Kardeşim Allah(c.c.) rahmet eylesin. inşaAllah sorumlular gerektiği şekilde cezalandırılır ve adalet sağlanır geride kalanların iyiliği için.

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Ben bilmemm:

Cam açık. Nasıl olur ki ? 3. Kat ve cam ful açık. işyeri ihmali..

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Konuralp:

Spor yapmak sağlıklı yaşam değil miş?

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ARSLANOĞLU Hakan:

Ölen kadının kocası koşu bandını bilerek cam kenarına doğru ayarlatmış olabilir.

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hanefi hanefi:

Hemen arkası komple cam. Belki kırılmaz camdır, ama öyle olsa da açılabilir kanadı olmamalı

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