Endo Karşıyaka, Vakıfbank ile Deplasmanda Buluşuyor

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezonun ilk iki maçını kazanarak zirve ortağı olan Endo Karşıyaka yarın Vakıfbank'la deplasmanda karşılaşacak. Vakıfbank Spor Sarayı'ndaki müsabaka saat 13.00'de oynanacak. Grupta Bodrum Bld Bodrumspor ile Altınordu saat 16.00'da Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda rakip olacak. Aynı saatte Çanakkale Bld - Denizli BŞB maçı da oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor