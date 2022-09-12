Ender Acar yeniden Muğlaspor'da

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, eski futbolcusu Ender Acar ile yeniden anlaşmaya vardı.

Muğlaspor, son olarak Manavgat Belediyespor'da forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Ender Acar'ı transfer etti. Geçtiğimiz sezon Antalya temsilcisiyle 14 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 4 gol kaydetti.

Futbola Sakarya Tekspor altyapısında başlayan Acar, Aydınspor 1923 ile profesyonelliğe adım attı. Uzun yıllar profesyonel olarak Aydınspor 1923, Çorum FK, Kırıkhanspor, Gölcükspor, Ermaş Muğlaspor, Payasspor ve Fatsa Belediyespor formalarını giyen deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon amatöre dönüş yaptı. 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 203 maça çıkan Ender Acar, 30 gol kaydetti.

Yuvası olarak adlandırdığı Muğlaspor ile yeniden anlaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Ender Acar, "Muğlaspor, formasını giymekten her zaman mutluluk duyduğum güzide bir kulüp. Yeşil-beyazlı forma altında çok güzel günlerim geçti. Yeniden bu ailenin bir parçası olduğum için mutluyum. Şampiyonluk hedefine katkı sunmak için geldim, inşallah sezon sonunda mutlu olan taraf biz oluruz. Takım arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın " ifadelerini kullandı. - MUĞLA