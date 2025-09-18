En sonunda bunu da gördük! Yeşil sahalarda ilginç anlar

Rusya Premier Ligi'nde oynanan Akhmat Grozny-Zenit St. Petersburg maçında kırmızı kart gören Nader Ghandri, formasını taraftara hediye etti. Ancak VAR kararıyla oyuna geri dönmek zorunda kalınca ilginç anlar yaşandı.

KIRMIZI KART SONRASI FORMA HEDİYESİ

Akhmat Grozny oyuncusu Nader Ghandri, Zenit karşılaşmasında faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Sahadan çıkarken formasını tribündeki bir taraftara verdi.

VAR KARARIYLA SAHAYA DÖNÜŞ

Tam oyunu terk ettiği sırada hakem VAR incelemesi yaptı ve kırmızı kartı iptal etti. Ghandri, maça devam edebilmek için taraftardan formasını geri almak zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Akhmat Grozny-Zenit maçında yaşanan bu sıra dışı anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken futbolseverler olayı "Yeşil sahalarda nadir görülen anlardan biri" olarak yorumladı.