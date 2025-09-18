Haberler

En sonunda bunu da gördük! Yeşil sahalarda ilginç anlar

Güncelleme:
Rusya Premier Ligi'nde Akhmat Grozny ile Zenit St. Petersburg arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Akhmat Grozny oyuncusu Nader Ghandri, kırmızı kart görerek sahadan çıkmak üzereyken formasını bir taraftara hediye etti. Ancak hakemin VAR incelemesi sonucu kırmızı kart iptal edilince, Ghandri formasını taraftardan geri almak zorunda kaldı.

KIRMIZI KART SONRASI FORMA HEDİYESİ

Akhmat Grozny oyuncusu Nader Ghandri, Zenit karşılaşmasında faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Sahadan çıkarken formasını tribündeki bir taraftara verdi.

VAR KARARIYLA SAHAYA DÖNÜŞ

Tam oyunu terk ettiği sırada hakem VAR incelemesi yaptı ve kırmızı kartı iptal etti. Ghandri, maça devam edebilmek için taraftardan formasını geri almak zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Akhmat Grozny-Zenit maçında yaşanan bu sıra dışı anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken futbolseverler olayı "Yeşil sahalarda nadir görülen anlardan biri" olarak yorumladı.

