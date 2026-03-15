En-Nesyri yeni takımında kendini buldu

Fenerbahçe'den devre arasında ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımında gollerine devam ediyor. Faslı golcü kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekti.

YENİ TAKIMINDA İYİ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle sık sık eleştirilen En-Nesyri, devre arasında 15 milyon euro karşılığında Al Ittihad'a transfer olmuştu. Tecrübeli forvet, Arabistan Pro Ligi'nde yeni takımıyla iyi bir başlangıç yaptı.

Al Riyadh deplasmanında oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan En-Nesyri, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi. Takımı sahadan mağlubiyetle ayrılsa da Faslı futbolcunun performansı Arap basınında geniş yankı buldu.

7 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST

Yeni takımıyla şu ana kadar 7 maçta forma giyen En-Nesyri, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Golcü oyuncunun yükselen formu dikkat çekerken performansı futbol kamuoyunda da konuşulmaya başladı.

SARAN AYRILIĞIN NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran daha önce yaptığı açıklamada En-Nesyri'nin ayrılık kararının arkasında tribün ve sosyal medyadaki tepkilerin bulunduğunu söylemişti. Saran, "En-Nesyri Afrika Kupası'ndan döndüğünde yanıma gelip gitmek istediğini söyledi. Sosyal medyadaki linçleri ve stadyumdaki protestoları artık psikolojik olarak kaldıramadığını ifade etti. Biz de oyuncuyu zorla tutamayacağımız için yolları ayırdık." demişti.