En-Nesyri attı, Fas 3 puanı aldı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Zambiya ile Fas karşı karşıya geldi. Levy Mwanawasa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fas, 2-0 kazandı.

EN-NESYRI GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Nesyri, 7. dakikada attığı golle Fas'ı öne geçirdi. Fas'ın ikinci golü 47. dakikada Igamane'den geldi. Mücadelede Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Neysri ve Sarı-lacivertlilerden kiralık olarak gönderilen maça ilk 11'de başladı.

FAS LİDERLİĞİNE DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte Fas, 7'de 7 yaparak 21 puanla liderliğini sürdürdü. Zambiya ise 6 puan ile üçüncü sırada kaldı.