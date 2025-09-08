Haberler

En-Nesyri attı, Fas 3 puanı aldı

En-Nesyri attı, Fas 3 puanı aldı
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas, Zambiya'yı deplasmanda 2-0 yendi. Fas'ta forma giyen Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, karşılaşmayı 1 golle tamamladı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Zambiya ile Fas karşı karşıya geldi. Levy Mwanawasa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fas, 2-0 kazandı.

EN-NESYRI GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Nesyri, 7. dakikada attığı golle Fas'ı öne geçirdi. Fas'ın ikinci golü 47. dakikada Igamane'den geldi. Mücadelede Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Neysri ve Sarı-lacivertlilerden kiralık olarak gönderilen maça ilk 11'de başladı.

FAS LİDERLİĞİNE DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte Fas, 7'de 7 yaparak 21 puanla liderliğini sürdürdü. Zambiya ise 6 puan ile üçüncü sırada kaldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
