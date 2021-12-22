"En güzel golü ben yedim" dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan
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Trabzonspor'un Altay'ı 2-1 yendiği maçta Cebrail'den yediği şık gol için, "Çok güzel yedim" diyen Uğurcan, buna rağmen Avrupa ve Süper Lig'in en iyisi oldu. Şu anda Uğurcan'dan daha yüksek kurtarış yüzdesine sahip başka bir kaleci yok.
Altay deplasmanında 2-1 kazanan Trabzonspor için artık herkes "Şampiyon" diyor. Bordo-Mavililer'de bu sezon kalede gösterdiği performansla hücumcuların rahat bir oyun sergilemesini sağlayan Uğurcan Çakır, performansını çok başka bir seviyeye taşıdı.
"ÇOK GÜZEL YEDİM"
Altaylı Cebrail'in golünde çaresiz kalan Uğurcan da rakibinin hakkını teslim etti. Başarılı kaleci, "Çok güzel yedim. Haftanın en güzel golü oldu, rakibi tebrik ediyorum" dedi.
EN İYİSİ
Ancak bu gol Uğurcan'ı zirveden indirmedi. Maçta 8 şutun 7'sini kurtaran Uğurcan, OPTA'nın verilerine göre; yüzde 82.1 ile Avrupa'da en az üç maça çıkan kaleciler ve Süper Lig'deki tüm kaleciler arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim.