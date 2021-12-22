"En güzel golü ben yedim" dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan - Haberler

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"En güzel golü ben yedim" dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Trabzonspor'un Altay'ı 2-1 yendiği maçta Cebrail'den yediği şık gol için, "Çok güzel yedim" diyen Uğurcan, buna rağmen Avrupa ve Süper Lig'in en iyisi oldu. Şu anda Uğurcan'dan daha yüksek kurtarış yüzdesine sahip başka bir kaleci yok.

Altay deplasmanında 2-1 kazanan Trabzonspor için artık herkes "Şampiyon" diyor. Bordo-Mavililer'de bu sezon kalede gösterdiği performansla hücumcuların rahat bir oyun sergilemesini sağlayan Uğurcan Çakır, performansını çok başka bir seviyeye taşıdı.

'En güzel golü ben yedim' dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi UğurcanGörüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

"ÇOK GÜZEL YEDİM"

Altaylı Cebrail'in golünde çaresiz kalan Uğurcan da rakibinin hakkını teslim etti. Başarılı kaleci, "Çok güzel yedim. Haftanın en güzel golü oldu, rakibi tebrik ediyorum" dedi.

'En güzel golü ben yedim' dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan

EN İYİSİ

Ancak bu gol Uğurcan'ı zirveden indirmedi. Maçta 8 şutun 7'sini kurtaran Uğurcan, OPTA'nın verilerine göre; yüzde 82.1 ile Avrupa'da en az üç maça çıkan kaleciler ve Süper Lig'deki tüm kaleciler arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim.

'En güzel golü ben yedim' dedi ama o detaydan haberi yoktu! Avrupa'nın en iyisi Uğurcan

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Spor, Haberler

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Yorumlar (6)

ecrin baştürk:

Ligin en iyisi uğurcan ümit vadedenide başakşehirin genç kalecisş münir de fens değil ama ligimizde a sınıfı kaleci yok malesef hepsinin eksikler var 2 sezon öncesine kadar hatta ayağı kırılana kadar musleraydı not. Fenerbahçeliyim

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Halit Azal:

Hala Altay ve Uğurcan mı kıyaslanıyor pes :)

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ferhat atmaca:

nasıl olur ya milli takımda daha kurtarış göremedim

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